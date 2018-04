"Czekamy, żeby rząd spełnił nas pierwszy i podstawowy postulat" - mówi RMF FM Iwona Hartwich, jedna z organizatorek protestu niepełnosprawnych i ich opiekunów w parlamencie. Podkreśla, że nie ma mowy o przerwaniu okupacji sejmowego korytarza do czasu przyznania niepełnosprawnym specjalnego dodatku rehabilitacyjnego. Rząd ma dziś zająć się realizacją drugiego postulatu - podniesieniem renty socjalnej do wysokości minimalnego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Jakub Hartwich podczas protestu stacjonarnego w Sejmie / PAP/Leszek Szymański /

Protestujący mówią o rozbudzonych nadziejach przez minister rodziny i pracy Elżbietę Rafalską. Obiecywała, że policzy i sprawdzi na ile realne są nasze propozycje, a zamiast tego zrobiła konferencję prasową - wytyka Iwona Hartwich.

Nadzieje rozbudziła pani minister Rafalska. Myśleliśmy, że to poważne spotkanie, a czujemy się zlekceważeni - dodaje Hartwich. I dodaje, że "czas skończyć zapowiedzi budowania systemu, a zacząć pomagać niepełnosprawnym".