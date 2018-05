Od dzisiaj (22 maja) do 26 października 2018 r. można skorzystać z połączenia linii lotniczej YanAir do położonej nad Morzem Czarnym Odessy. Samoloty latają dwa razy w tygodniu we wtorki i w piątki. A od 15 lipca do 16 września - trzy razy w tygodniu - także w niedzielę.

