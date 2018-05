Czy można czuć się spełnionym w polityce? Czy pieniądze są politykowi niezbędne? Dlaczego Tadeusz Mazowiecki uprawiał wobec Moskwy politykę "na klęczkach" i czym w dzisiejszej polityce jest "gimnastyka sejmowa"? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższy weekend w programie Marcina Zaborskiego Post Scriptum. Premiera najnowszego odcinka na RMF24, w niedzielę, w samo południe!

Leszek Moczulski / Michał Dukaczewski, RMF FM

Post Scriptum to seria wywiadów Marcina Zaborskiego. Dziennikarz RMF FM rozmawia z osobami, które w minionych latach wywarły ogromny wpływ na politykę.

Naszymi gośćmi byli już Zbigniew Siemiątkowski, Maciej Jankowski, Marek Markiewicz i Lech Nikolski. [WSZYSTKIE WYWIADY ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

Marcin Zaborski porusza trudne tematy z przeszłości, ale również wybiega spojrzeniem w przyszłość, opierając się na doświadczeniach swoich rozmówców. Jak mogłaby wyglądać polityka? Czy w czasach transformacji dokonano błędów?

Post Scriptum - zaprasza Marcin Zaborski Michał Dukaczewski, RMF FM

W najbliższym wydaniu Post Scriptum gościem będzie historyk, polityk, założyciel i długoletni przywódca Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski. Zapytamy go między innymi o to, czy polityka to wciąż zajęcie intelektualne i czy dla polityki warto poświęcić życie.

Pojawią się także pytania o pieniądze w polityce. Czy można było się bez nich obejść w pierwszych latach po 1989 roku i czy dlatego nasz gość nie wszedł do rządu, bo obawiał się opinii "złodzieja grosza publicznego".

W rozmowie będzie też o zatrzymaniu i przesłuchaniu Leszka Moczulskiego w 1977 roku przez ówczesne organa bezpieczeństwa. Wydarzenie to doprowadziło do kilku spotkań Leszka Moczulskiego z bezpieką, które - według niektórych - zaważyły na jego biografii.

Dowiecie się też dlaczego Tadeusz Mazowiecki uprawiał wobec Moskwy politykę "na klęczkach" i czym w dzisiejszej polityce jest "gimnastyka sejmowa".



Zapraszamy w niedzielę w południe na RMF24 i na nasze profile na Facebooku oraz Twitterze

Na Post Scriptum zaprasza Marcin Zaborski / Grafika RMF FM