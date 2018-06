Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nakazujący ujawnienie nazwisk autorów podstaw programowych. Oznacza to, że wyrok WSA jest prawomocny.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska / PAP/Jakub Kamiński /

NSA rozpatrywał skargę kasacyjną resortu edukacji na posiedzeniu niejawnym.

Skargę na odmowę przez MEN udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych złożyła do WSA w Warszawie Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. WSA jesienią ub.r. nakazał ministerstwu ujawnienie nazwisk. MEN złożyło skargę kasacyjną do NSA.



Według fundacji "podstawy programowe to oś konstrukcyjna polskiej szkoły". Jako przedstawicielki organizacji, zajmującej się działaniami na rzecz jakości edukacji, mamy prawo znać nazwiska osób, które je przygotowały - napisano na stronie internetowej fundacji w informacji dotyczącej skargi do WSA. Więcej - ma prawo znać je każda obywatelka i obywatel, ponieważ wszyscy jesteśmy odbiorcami prawa powstającego w MEN (pośrednio i bezpośrednio). Mamy prawo je znać, ponieważ jesteśmy - jako podatnicy - zleceniodawcami tych autorów - dodano.



WSA, który rozpatrywał we wrześniu skargę fundacji, orzekł, że autorzy podstaw działają w sferze publicznej, a nie prywatnej, MEN ma więc obowiązek udostępnić ich dane.



Minister edukacji Anna Zalewska, zapytana w czwartek przez dziennikarzy, czy ujawni nazwiska autorów podstaw programowych, jeśli NSA podtrzyma wyrok WSA, odpowiedziała: "Ja jestem legalistką".