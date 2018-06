​Wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej, pierwsze spotkanie niepełnosprawnych z minister rodziny po sejmowym proteście i przesłuchanie Tomasza Arabskiego i byłego szefa BOR przez komisję do sprawy afery Amber Gold - tak wygladają najważniejsze polityczne wydarzenia przyszłego tygodnia.

Beata Szydło i Elżbieta Rafalska / Rafał Guz / PAP

W poniedziałek rano premiera Mateusza Morawieckiego przyjmie na audiencji papież Franciszek. Po spotkaniu szef rządu złoży kwiaty przed grobem św. Jana Pawła II. Tego dnia ruszą też konsultacje społeczne w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego w Baranowie. Rządowy pełnomocnik do spraw budowy węzła komunikacyjnego ma tym tygodniu spotkać się z mieszkańcami Wiskitek i Teresina.

We wtorek zacznie się czterodniowe posiedzenie sejmu. Wtedy dowiemy się, czy po proteście niepełnosprawnych dziennikarze i goście posłów znów będą mieli pełny dostęp do głównego budynku parlamentu. Tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw samorządu ma przedstawić najnowsze informacje na tematu stanu przygotowań do przeprowadzania wyborów samorządowych.

W planach obrad Sejmu między innymi powołanie komisji do spraw wyłudzeń VAT i obrady sejmowej komisji do spraw finansów w sprawie spółki GetBack. Posłowie będą też dyskutować i głosować nad zgłoszonymi przez opozycję wnioskami o odwołanie wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej.

Ważne przesłuchania przed sejmową komisją śledczą do spraw Amber Gold. We wtorek były szef BOR Marian Janicki będzie odpowiadał w jaki sposób Biuro Ochrony Rządu chroniło członków rodziny premiera Donalda Tuska, a zwłaszcza jego syna Michała przed zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem związanej z Amber Gold linii lotniczej OLT. W środę były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski będzie pytany o to, kiedy dowiedział się o zagrożeniach związanych z piramidą finansową i jakie działania podjął w tej sprawie rząd.

W środę na trzydniowym posiedzeniu zbierze się senat. Wyższa izba parlamentu zajmie się ustawą obniżającą o dwadzieścia procent uposażenia posłów i senatorów.