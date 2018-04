Protest opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie, zeznania Donalda Tuska w procesie Tomasza Arabskiego i pierwsze mieszkania zbudowane w programie Mieszkanie +. To będą główne tematy polityczne przyszłego tygodnia.

Niepełnosprawni protestujący w Sejmie czekają cały czas na szczegółowe rządowe propozycje pomocy i odpowiedzi na ich postulaty. Po piątkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, który nie przekonał ich ogólnikowywmi obietnicami powołania specjalnego funduszu solidarnościowego. Prace nad nową ustawą mają ruszyć w poniedziałek. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ma spotkać się w tej sprawie z zespołem powołanym w resorcie. Niepełnosprawni domagają się między innymi podniesienia wysokości renty socjalnego poziomu do około tysiąca złotych.

Sejmowy protest niepełnosprawnych zapewne całkowicie "przykryje" zapowiadany podczas ostatniej konwencji samorządowej PiS projekt Dostępność+, który w poniedziałek ma prezentować Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystej inauguracji premier ma podpisać "Pakt na rzecz dostępności" z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów, czy przedsiębiorców. Program Dostępność plus ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Rząd w latach 2018-2025 zamierza przeznaczyć na realizację tego program ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG.

Donald Tusk ma zeznawać jako świadek w procesie Tomasza Arabskiego. Były premier został wezwany do warszawskiego sądu na poniedziałek. Zapowiedział, że stawi się jako świadek. Sąd wzywa mnie na świadka w sprawie, więc tak jak każdy obywatel i ja mam ten obowiązek. Żadnej sensacji - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej. Chodzi o sprawę organizacji wizyty smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej oskarżają byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Oprócz Tomasza Arabskiego w tym procesie oskarżonych jest jeszcze dwoje urzędników z kancelarii oraz dwoje pracowników ambasady w Moskwie. Grozi im do trzech lat więzienia.

W politycznych dyskusjach będzie głośno o "Mieszkaniu plus". Rząd będzie pokazywał pierwsze mieszkania zbudowane w ramach tego programu w Jarocinie. Lokatorzy mają odbierać klucze od wtorku. Wybudowane mieszkania mają powierzchnie 36 i 55 metrów kwadratowych. Całkowity czynsz za mieszkanie ma tam wynosić 11 - 12 złotych. Podobne mieszkania powstają też między innymi w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.

Prezydent zapowiada debatę konstytucyjną. W czwartek Andrzej Duda weźmie udział w konwencji, na której spotkają się eksperci, samorządowcy i przedstawiciele różnych zawodów. To ma być okazja do podsumowania wielu regionalnych dyskusji organizowanych w ostatnich miesiącach przez Kancelarię Prezydenta. Wszystkie te spotkania mają doprowadzić do stworzenia listy pytań, na które Polacy mieliby odpowiedzieć w referendum dotyczącym konstytucji. Prezydent proponuje, by takie głosowanie odbyło się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W piątek zbierze się Krajowa Rada Sądownictwa. To będzie jej pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gesrdorf, która zwołała obrady, zapowiedziała, że będą poświęcone jedynie wybraniu nowego przewodniczącego KRS. Profesor Gersdorf zrezygnowała z tej funkcji na początku marca, gdy Sejm wybrał do Rady piętnastu nowych sędziów. Zgłaszała wtedy swoje zastrzeżenia do przepisów, na podstawie których dokonano tego wyboru. Przekonywała, że nowa procedura jest sprzeczna z konstytucją.