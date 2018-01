"Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik skończy swoją misję z końcem stycznia br." - poinformował szef biura prasowego MSZ Artur Lompart. Jak dodał, decyzję w tej sprawie podjął były szef MSZ Witold Waszczykowski na prośbę samego Pawlika. ​"Zakończenie misji dyplomaty nie ma tła politycznego" - podkreślił Lompart.

Konrad Pawlik / Jakub Kamiński / PAP

Konrad Pawlik sprawuje funkcję ambasadora RP na Białorusi od marca 2016 r. W latach 2014-2015 był podsekretarzem stanu w MSZ, odpowiedzialnym za politykę wschodnią, polonijną i współpracę rozwojową.

Od lutego 2012 r. pracował w Departamencie Wschodnim resortu, którym kierował od czerwca 2014 r. Pawlik pełnił również funkcję pełnomocnika ministra spraw zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego.



O odwołaniu ambasadora poinformował portal Kresy24.pl, twierdząc, że decyzję w tej sprawie podjął nowy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, powołany na tę funkcję we wtorek. Portal, powołując się na nieoficjalne źródła, podał, że jest to "jedna z pierwszych decyzji personalnych nowego szefa polskiej dyplomacji".



Informację o odwołaniu ambasadora zamieścił również w czwartek portal uznawanego przez Warszawę (a nieuznawanego przez władze w Mińsku) Związku Polaków na Białorusi (ZPB) - Znadniemna.pl.



Odnosząc się do tych doniesień dla dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ podkreślił, iż informacje o odwołaniu ambasadora RP w Mińsku przez Czaputowicza są nieprawdziwe. Decyzję o zakończeniu misji polskiego dyplomaty z dniem 31 stycznia br. podjął w grudniu 2017 r. minister Witold Waszczykowski; zrobił to na wniosek samego Konrada Pawlika - powiedział PAP Lompart. Jak zaznaczył, zarówno wniosek ten, jak i decyzja ówczesnego ministra "nie miały związku z aspektami politycznymi".



Szef biura prasowego MSZ zapewnił jednocześnie, że priorytetem polskiej dyplomacji "było i pozostaje" zapewnienie poszanowania praw polskiej mniejszości na Białorusi, w tym dostępu do kultury i edukacji w języku narodowym, a także legalizacja wszystkich organizacji polskiej mniejszości narodowej.