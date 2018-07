Korki na bramkach poboru opłat na autostradzie A1 powinny być mniejsze. Ministerstwo Infrastruktury i operator autostrady uruchamiają mobilne płatności za przejazd między Toruniem a Gdańskiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Grzyb / RMF FM

Wystarczy pobrać aplikację na smartfona, dołączyć kartę płatniczą - a szlaban podniesie się automatycznie , gdy kamery sczytają tablicę rejestracyjną naszego auta.

Ministerstwo i operator liczą, że dzięki tej mobilnej nowości przepustowość bramek zwiększy się dwukrotnie.



Przepustowość bramek to jest ok. 300 samochodów na godzinę. Przy tym systemie pierwsze testy pokazują, że możemy przepuścić 600, a nawet 700 samochodów - chwali aplikację Wojciech Mołkinia, wiceprezes GTC, operatora autostrady.



Wyliczenia zakładają jedna, że wszyscy kierowcy płaciliby mobilnie, a nie gotówką. Na razie jednak te same bramki będą obsługiwały i płatności mobilne, i gotówkowe, więc a to oznacza, że płacący aplikacją też mogą utknąć w tym samym korku, do tych samych bramek.



Po drugie płatność mobilna obsłuży na razie tylko przejazd całym odcinkiem Toruń - Gdańsk. Docelowo mobilna płatność może objąć jednak wszystkie odcinki autostrad w Polsce.



(nm)