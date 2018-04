Minionej nocy doszczętnie spłonęła konstrukcja tężni solankowej przy Zalewie Nowohuckim w Krakowie. Ogień pojawił się po północy, walczyło z nim sześć zastępów strażaków. Nikt nie ucierpiał. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Marek Wiosło, najprawdopodobniej było to podpalenie. Informację w tej sprawie i zdjęcie zrobione w czasie pożaru dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

Budowla szybko zajęła się ogniem, ponieważ cała konstrukcja zbudowana była z drzewa modrzewiowego, a jej 18-metrowe ramiona zostały wypełnione tarniną. Strażacy walczyli z pożarem ponad godzinę.

Pierwsza w Krakowie tężnia solankowa miała zostać otwarta 4 czerwca. Pod koniec maja konstrukcja miała zostać nasączona solanką z Wieliczki.

Kto mógł zrobić coś takiego, no kto? Nie wiem, komu to przeszkadzało, to było dla ludzi! (...) To fajnie wyglądało, cieszyliśmy się, no i widzi pan. Szkoda, było to piękne i wszyscy cieszyli się, że w końcu będziemy oddychać świeżym powietrzem - usłyszał nasz reporter od mieszkanek Nowej Huty.

Prezydent miasta Jacek Majchrowski zapowiedział we wpisie na Facebooku, że tężnia zostanie odbudowana. Poinformował również, że wedle jego wiedzy obiekt był ubezpieczony i chroniony.



Kiedy tężnia zostanie odbudowana - na razie nie wiadomo.



Pożar konstrukcji tężni solankowej przy Zalewie Nowohuckim / Słuchacz RMF FM / Gorąca Linia RMF FM