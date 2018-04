W krakowskiej Nowej Hucie - tak jak nad Bałtykiem - będzie można pooddychać jodem. Trwa budowa pierwszej w Krakowie tężni solankowej.

Tak wygląda tężnia solankowa w Wieliczce / Józef Polewka / RMF FM

60 tysięcy litrów solanki wypełni nowo budowaną tężnię solankową nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie. To pierwsza tego typu instalacja w mieście.

Projekt tężni wygrał w budżecie obywatelskim w 2016 roku.

Drewniana konstrukcja wypełniona jest tarniną, na która później spływać będzie solanka przywieziona z Wieliczki. Solny mikroklimat wytwarzany w tym miejscu zbliżony będzie do tego nad morzem. Spacer po tężni będzie więc okazją, by pooddychać korzystnym dla zdrowia jodem.

Zaznaczmy, że godzinna w tężni solankowej to dawka jodu, która odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem.

Powietrze wzbogacone jodem jest szczególnie wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy, osób pracujących w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze. Dla kogo jeszcze? Posłuchaj Magdaleny Kostrzon z biura prasowego Uzdrowiska Wieliczka.

Pierwsza krakowska tężnia solankowa będzie miała 350 m2. Konstrukcja składa się z trzech 18-metrowych ramion wykonana zostanie z drewna modrzewiowego oraz tarniny.

Mamy już większość niezbędnych elementów, ostatnia ściana wypełniana jest wiązkami tarniny. Tarnina jest właśnie najlepsza do tego typu obiektów, to właśnie po niej spływać będzie solanka. Wtedy te krople maja możliwość rozbryzgiwania się wokół. Przypomnę że to nie jedyna tężnia która powstanie w Krakowie, następna planowana jest w okolicach placu centralnego - mówi Brygida Rajca z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Inwestycja realizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej powstaje w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. Oficjalne otwarcie zaplanowano 4 czerwca.

Jak działa tężnia solankowa opowiada Monika Szczepa z biura prasowego Kopalni Soli w Wieliczce.

(MKam)