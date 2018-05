​Biało-czerwony, liczący ponad 800 metrów kwadratowych mural pojawił się na budynku archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dzieło pod tytułem "Pokolenia Niepodległej" upamiętnia najważniejsze dokonania Polaków w walce o niepodległość i powstało z okazji 100-lecia jej odzyskania.

Mural w sposób symboliczny przedstawia między innymi walkę z zaborcami, nazizmem i komunizmem. Symboliczna linia czasu zaczyna się w 1918 roku i kończy na roku 2018.

Mamy tutaj sceny dotyczące bitwy polsko-bolszewickiej. Oczywiście, Polski Walczącej. Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Także "Solidarność". Są to wydarzenia, z których jesteśmy dumni, które zakończyły się sukcesem i były inspiracją dla innych narodów i państw do poszukiwania własnej drogi do wolności - mówi Joanna Dardzińska z IPN.



Nie jest to łatwy projekt z tego względu, że - po pierwsze - mamy olbrzymi format - 800 metrów kwadratowych - to jest rzeczywiście coś "wow". Po drugie, to też jest taka pojemna tematyka. W gruncie rzeczy mamy tutaj tematykę na kilka dzieł. Kolejna rzecz, pamiętajmy o tym, że projektujemy dla historyków, którzy dbają o to, żeby wszystko zgadzało się z faktami - mówi autor projektu Marcin Wierzchowski.



Do namalowania muralu zużytych zostanie blisko 500 litrów różnego rodzaju farb. Odsłonięcie zaplanowano 19 maja w czasie "Nocy Muzeów". Mural jednak już dziś można oglądać na budynku przy ulicy Sołtysowickiej 21a.

(ph)