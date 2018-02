Banknoty do gier planszowych okazali funkcjonariuszom Straży Granicznej trzej Ukraińcy, którzy chcieli wjechać do Polski - dowiedział się reporter RMF FM. Chodziło o potwierdzenie, że mają wystarczającą ilość pieniędzy, by przebywać na terytorium strefy Schengen.

