W tym tygodniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytypuje do kontroli kilkanaście polskich firm, które oferują sprzedaż kryptowalut - dowiedział się reporter RMF FM. To jedno z pierwszych działań, jakie ma przed sobą specjalny zespół do spraw niebezpiecznych instrumentów finansowych powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

REKLAMA