​Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u trzymiesięcznego wnuczka usłyszała 56-letnia mieszkanka powiatu żyrardowskiego. Kobieta próbowała uśpić dziecko suszarką, co doprowadziło do jego poparzeń. Jednocześnie doszło do hipotermii, bo chwilę później babcia wyniosła nagiego chłopca z domu - temperatura jego ciała spadła do 27 stopni Celsjusza. Niemowlę trafiło do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

