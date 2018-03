Milion papierosów na dobę mogła wyprodukować nielegalna fabryka zlikwidowana w okolicach Wołomina przez stołecznych policjantów. Zatrzymano jedną osobę.

Gdy funkcjonariusze przy wsparciu antyterrorystów weszli do jednej z hal, oprócz linii produkcyjnej natrafili na przemysłowe odkurzacze, agregaty prądotwórcze, wózki widłowe i wirówki. Same urządzenia do produkcji i pakowania warte są 5 mln zł.

Na miejscu odkryto kilkaset tysięcy sztuk papierosów i 2 tony krajanki tytoniowej. Gdyby ten towar trafił na rynek , straty Skarbu Państwa wyniosłyby 2 mln zł.

Podczas akcji zatrzymano jedną osobę. Usłyszała ona w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zarzuty dotyczące m.in. wytwarzania i handlu podrobionymi papierosami oraz alkoholem etylowym, nielegalnego używania znaków towarowych, a także przestępstw skarbowych.

Funkcjonariusze planują kolejne zatrzymania.

(mpw)