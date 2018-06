Co najmniej 10 osób - w tym strażak - zostało rannych w wyniku nawałnic, które od wczoraj przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali prawie 4,5 tysiąca razy. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 331 tys. odbiorców pozostaje bez prądu.

Uszkodzony przez wiatr blok na warszawskim Targówku / Gorąca Linia RMF FM

Burze i silny wiatr najbardziej dały się we znaki mieszkańcom Mazowsza. Tam odnotowano 1500 strażackich interwencji. W woj. kujawsko-pomorskich strażacy interweniowali 700 razy, a w Wielkopolsce wyjazdów było 400.



Około 280 razy interweniowali strażacy w woj. łódzkim. Najwięcej wyjazdów, bo niemal 230, było do wiatrołomów. Straż pożarna pomagała także mieszkańcom, których dachy domów zostały uszkodzone - w Tążewach w powiecie pabianickim silny wiatr zerwał dach o powierzchni 150 metrów kwadratowych z domu.



Na Warmii i Mazurach strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych na drogi drzew i uszkodzonych dachów. Na szlaku wielkich jezior mazurskich przez silny wiatr wywróciły się dwie łódki, nikomu na szczęście nic się nie stało. Dużo pracy mieli też strażacy na Pomorzu. Uszkodzony został m.in. dach internatu przy ulicy Sobieskiego w Tczewie. W Ciechocinku natomiast silny wiatr zepchnął statek na mieliznę. 23 pasażerów i kapitana strażacy musieli ewakuować na brzeg.



Na kolejowej trasie Opole-Częstochowa nadal trwają upadające drzewo uszkodziło trakcję elektryczną. W Głubczycach piorun wywołał pożar altanki, który szybko został ugaszony przez wezwanych strażaków. W Nysie, na przejściu dla pieszych, złamana gałąź spadła na osobę przechodzącą przez ulicę. Kobietę z raną głowy przewieziono do szpitala.



W wyniku nawałnic ranny został mężczyzna w Grodzisku Wielkopolskim. Poszkodowany to pracownik budowy, na którego przewróciła się ściana.



W całej Polsce są tysiące połamanych drzew. Uszkodzonych zostało ponad 300 budynków.

W razie zaskoczenia przez burzę, trzeba się schronić w najbliższym budynku. Nie należy szukać schronienia pod drzewami lub lekkimi konstrukcjami, jak wiaty przystankowe, gdyż mogą one zostać porwane przez wiatr.



Jadąc samochodem podczas burzy, warto zjechać na pobocze lub na parking. Trzeba także unikać parkowania samochodów pod drzewami.



(mn)