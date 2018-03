Podwyżek pensji dla funkcjonariusza w wysokości 650 złotych domagają się - i to jeszcze w tym roku - związki zawodowe, działające w służbach mundurowych. Według działaczy, jeśli nakłady na te służby nie zostaną zwiększone, doprowadzi to do ich destabilizacji kadrowej i obniży ich sprawność działania.

