Resort spraw wewnętrznych i administracji zabrania noszenia broni w gminie Kostrzyn nad Odrą oraz w gminie Witnica w Lubuskiem na czas festiwalu Pol'and'Rock - dawnego Przystanku Woodstock na początku sierpnia. MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Zdj. z dawnego Przystanku Woodstock / Elżbieta Walenda / PAP

Uzasadniając zakaz napisano, że chodzi o względy bezpieczeństwa podczas imprezy, na którą przyjeżdża kilkaset tysięcy osób. Taki zakaz - według MSWiA - zapobiegnie dostaniu się posiadanej legalnie broni w ręce osób nieuprawnionych.

To kolejna decyzja związana z festiwalem. Wcześniej policja nadała jej status podwyższonego ryzyka. Argumentuje to obawami o zamachy, a także między innymi groźbą przestępstw popełnionych przez uczestników. To oburza organizatora festiwalu - Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Ten festiwal nie jest imprezą o podwyższonym ryzyku, on na taki status nie zasługuje. Jest to krzywdzące, jest to niesprawiedliwe, to uderza w wizerunek i w godność tych osób, które na festiwal przyjeżdżają - mówi Krzysztof Dobies z WOŚP. Dodaje, że organizatorzy już wcześniej spełnili warunki bezpieczeństwa wymagane przy imprezach o podwyższonym ryzyku.