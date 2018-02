Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie powołujące Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość. Jak podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, prace tego gremium będą się toczyć niezależnie od działań poszczególnych prokuratur czy sądów.

W komunikacie poinformowano, że działania zespołu będą miały charakter międzyresortowy. "Ich celem będzie wypracowanie propozycji zmian przepisów, tak aby służby i instytucje miały jeszcze lepsze narzędzia do walki z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści" - wyjaśniono.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma odbyć się po najbliższym posiedzeniu rządu.



"Dla Zespołu istotne będą wskazania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Krajowego, Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - czytamy w komunikacie CIR. Jak dodano, na posiedzenia mają być zapraszani również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zarządzenie premiera ws. zespołu do walki z przejawami faszyzmu opublikowano w Monitorze Polskim. Szefem zespołu ma być sekretarz stanu wyznaczony przez szefa MSWiA, a zasiądą w nim m.in. przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, kultury i MSZ.



Jak wskazano, zespół ds. przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość będzie organem pomocniczym Rady Ministrów.



W dokumencie dodano, że do zadań zespołu należy identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego i innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, a także opracowanie założeń ewentualnych zmian przepisów mających na celu wyeliminowanie tych zjawisk i problemów.





(mn)