W poznańskiej Cytadeli zaprezentowano spektakl Misterium Męki Pańskiej. Widowisko, ukazujące ostatnie godziny z życia oraz śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to - według organizatorów -największe plenerowe wydarzenie pasyjne w Europie. Przedsięwzięcie jest organizowane w Poznaniu - z przerwami - od 1998 roku. Spośród 200 wykonawców większość to aktorzy-amatorzy, którzy na co dzień pracują jako informatycy, bankowcy czy prawnicy.

