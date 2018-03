W Niedzielę Palmową jest czytany ewangeliczny opis męki Chrystusa; zmierza ona do Wielkanocy, czyli zmartwychwstania - zwycięstwa nad śmiercią; jest to czas refleksji, ale też radości, którą chrześcijanie przekazują światu - mówi rzecznik Komisji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Niedziela Palmowa to chrześcijańskie święto, obchodzone od IV wieku, upamiętniające triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Wielkanocną.

Niedziela Palmowa, czyli niedziela Męki Pańskiej, rozpoczyna Wielki Tydzień w Kościele katolickim - okres upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na krzyżu. Nazwa dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm.