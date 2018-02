"Zostałem bardzo dobrze przyjęty przez polską stronę" - powiedział były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili w specjalnej rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim. Zapowiedział też, że we wtorek wyda oświadczenie. "Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie" - podkreślił.

To, co wydarzyło się po stronie ukraińskiej było absolutnie skandaliczne. To było nielegalne porwanie - ocenił po wylądowaniu w Warszawie Micheil Saakaszwili. Polacy zachowali się bardzo dobrze. Jestem bardzo wdzięczny - dodał.







Micheil Saakaszwili został w poniedziałek zatrzymany w Kijowie i odesłany do Polski. Były prezydent Gruzji zadzwonił z Warszawy do swoich zwolenników w Kijowie, którym opowiedział o szczegółach zatrzymania. Wsadzili mnie do minibusu, którym przewieziono mnie do helikoptera. Helikopter krążył jakiś czas nad Kijowem, po czym wylądował w Boryspolu. Tam wykręcono mi ręce i z użyciem brutalnej siły wsadzono do samolotu - relacjonował Saakaszwili cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.