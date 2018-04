Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał dotychczasowego wiceministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko ministra cyfryzacji. Dwa tygodnie temu Zagórski, dotychczasowy wiceszef Porozumienia, został przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości.

Powierzam panu, wraz z panem premierem tę tekę bez żadnego zawahania, ponieważ jest pan politykiem, który ma duże doświadczenie w kwestiach związanych z cyfryzacją - mówił prezydent Andrzej Duda. Cyfryzacja to zadanie, które jest trudne, ale jednocześnie niezwykle ważne. Od tego, czy cyfryzacja jest realizowana w sposób sprawny zależy, na ile udaje się budować nowoczesne państwo - podkreślił. To zadanie, które pan dzisiaj na siebie oficjalnie przyjmuje, jest zadaniem rzeczywiście niezwykle ważnym, niełatwym, gdzie czeka również i wiele różnego rodzaju niebezpieczeństw, możliwości potknięcia się, ale wierzę, że nie stanie się to pańskim udziałem - zauważył.



Od 9 stycznia, gdy odwołana została dotychczasowa szefowa MC Anna Streżyńska, nie było kierującego resortem ministra. Konstytucyjny nadzór nad resortem sprawował premier Mateusz Morawiecki, a bieżącymi pracami kierował sekretarz stanu Marek Zagórski.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w poniedziałek, że rząd traktuje ministerstwo cyfryzacji jako "bardzo ważne". Chcemy, by ono jak najbliższej współpracowało z przedsiębiorcami, żeby unowocześniało nasze usługi - powiedział.

Powołanie Marka Zagórskiego na szefa resortu cyfryzacji / Paweł Supernak / PAP

Marek Zagórski urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.