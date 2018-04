Nurkowie wydobyli nieprzytomnego kierowcę z samochodu, który wpadł do Wisły w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Mężczyzny nie udało się uratować.

Jak poinformowała Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji, w sobotę rano policja otrzymała zgłoszenie od świadka, który zobaczył dach samochodu unoszący się w wodzie w zakolu Wisły w rejonie miejscowości Rozkochów i Podolsze.

Wezwani na miejsce nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowali samochód i podjęli próby zaczepienia samochodu do liny i wyciągnięcia go. Pierwsza próba okazała się nieudana.



Z samochodu wyciągnięto starszego nieprzytomnego mężczyznę. Po przetransportowaniu do brzegu zajęło się nim pogotowie ratunkowe. Niestety nie udało się go uratować.



Nie wiadomo, dlaczego samochód znalazł się w wodzie.

