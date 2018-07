​Kartonowe pudło wypełnione marihuaną pakowali do samochodu na parkingu jednego z supermarketów pod Krakowem dwaj mężczyźni, znani policji z handlu narkotykami. Mundurowi przejęli ponad 7 kg narkotyku - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Według informacji zebranych przez mundurowych, dwaj mężczyźni mieli trudnić się handlem narkotykami. Dlatego policjanci postanowili obserwować podejrzanych. Ich akcja zakończyła się sukcesem. Na parkingu jednego z podkrakowskich supermarketów policjanci zobaczyli, jak 44-letni mieszkaniec gminy Zieloni przekazał kartonowe pudło 31-latkowi z powiatu olkuskiego. Ten schował je do bagażnika swojego auta i odjechał.

Policjanci ruszyli za śledzonym samochodem. Kierowca dojechał na swoje osiedle i wyniósł pudło do garażu. Wówczas policjanci ruszyli do akcji. Zatrzymali podejrzanego. Okazało się, że pudło, które dostał od 44-latka było wypełnione marihuaną, zapakowaną w kilkanaście worków foliowych. Ale nie dość tego. Przeszukując garaż kolejne narkotyki znaleziono w kanale samochodowym. W sumie kryminalni znaleźli ponad 7 kilogramów marihuany oraz wagę elektroniczną służącą do ważenia narkotyków. Natomiast w podłokietniku samochodu było ponad 4,5 gramów amfetaminy.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na trzy miesiące. Podejrzanym grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.