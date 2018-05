Do 2 lat więzienia grozi mężczyźnie, który bez uprawnień i po alkoholu kierował osobowym audi na Lubelszczyźnie. W miejscowości Komarówka Podlaska uderzył w drzewo. Uciekł z miejsca zdarzenia, ale później trafił do szpitala.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Lubelska Policja /

32-latek prawdopodobnie próbował wyprzedzić inne auto, ale stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Mężczyzna po kilku godzinach od zdarzenia trafił do szpitala. Okazało się, że miał 3,4 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, nie posiadał stosownych uprawnień.



Teraz mężczyzna odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.





