21-letnia mieszkanka Majdanu Kozłowieckiego (Lubelskie), podejrzana o zabójstwo swego nowo narodzonego dziecka, została tymczasowo aresztowana. Nadpalone zwłoki noworodka znaleziono w palenisku metalowej kuchni.

Kobieta przyznała się do urodzenie martwego dziecka i palenia jego zwłok - powiedziała szefowa Prokuratury Rejonowej w Lubartowie (Lubelskie) Katarzyna Świerszcz-Dobosz.

Przeprowadzono sekcję zwłok noworodka. Jak poinformowała prokurator, biegli nie byli w stanie ustalić jednoznacznie, czy dziecko urodziło się żywe. Przeprowadzone będą dodatkowe badania. Czekamy na opinię biegłych w tej sprawie - zaznaczyła Świerszcz-Dobosz.



Informację znalezieniu zwłok noworodka policja otrzymała w sobotę. Zawiadomienie wpłynęło od ojca 21-latki. Nadpalone ciało noworodka znaleziono w palenisku metalowej kuchni, w pokoju, który zajmowała 21-latka. Kobieta mieszkała w tym domu z rodzicami, rodzeństwem i babcią.



Według dotychczasowych ustaleń śledczych, 21-latka urodziła dziecko w domu, w nocy ze środy na czwartek, kiedy domownicy spali. Dziecko miało nie wydać żadnego głosu. Jego ciało matka ukryła w piecu, a następnego dnia usiłowała spalić. Domownicy odkryli zwłoki dziecka w sobotę, gdy 21-latka ze swoim chłopakiem bawili się na weselu.



Policjanci zatrzymali matkę dziecka oraz jej chłopaka. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka - zaznaczyła Świerszcz-Dobosz.



21-latce prokurator przedstawił zarzut zabójstwa dziecka, a Sąd Rejonowy w Lubartowie we wtorek przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowaniu wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



Jak powiedziała Świerszcz-Dobosz, podejrzana nie umiała wyjaśnić motywów swego działania. Według ustaleń prokuratury, kobieta nie przyznawała się do tego, że jest w ciąży, przed swoimi bliskimi, choć oni to podejrzewali.