Rząd zamówi nowe analizy sprawdzające sensowność budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, przy jednoczesnym pozostawieniu lotniska Chopina na warszawskim Okęciu. ​W najbliższych dniach Mikołaj Wild, czyli rządowy pełnomocnik do spraw budowy CPK ogłosi rozpisanie przetargu na taką analizę - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Lotnisko Chopina. Widok na pas startowy / Dariusz Radzimierski / PAP

Po co taka analiza? To efekt trwającej w Warszawie kampanii wyborczej. Kwestia likwidacji lotniska Chopina stała się nagle tematem społecznym w tej kampanii - mówi RMF FM minister Wild.

Likwidacja lotniska Chopina stała się jednym z kampanijnych tematów, a Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej nie chce szkodzić swojemu kandydatowi Patrykowi Jakiemu. Dlatego zamówi analizy, które mają pokazać, czy da się w jakikolwiek sposób utrzymać port po otwarciu Baranowa.

Usiądźmy i porozmawiajmy o wchodzących w grę scenariuszach - mówi minister Mikołaj Wild. I to dziwi, bo we wrześniu 2017 ten sam minister mówił w Popołudniowej Rozmowie RMF FM z Marcinem Zaborskim, że musi zostać zamknięte. Chce przenieść ruch cywilny z lotniska Chopina na jeszcze lepszy port lotniczy - mówił wówczas. Pytany o to, czy jeśli powstanie jeszcze lepszy port lotniczy - Stanisławów w gminie Baranów, to lotnisko Chopina pożegna się z ruchem pasażerskim, odpowiedział: Tak, to jest jeden z warunków inwestycji. TUTAJ PRZECZYTACIE CAŁĄ TĘ ROZMOWĘ