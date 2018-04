​Jesteśmy zjednoczeni, tworzymy tutaj wspólnotę. Ten rok musi być dla nas rokiem wyborczego zwycięstwa; gorąco w to wierzę, że wspólnie to osiągniemy - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas mazowieckiej konwencji Platformy i Nowoczesnej. Wcześniej podano informację, że PO i Nowoczesna wystartują wspólnie w wyborach samorządowych do sejmików województw pod nazwą "Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska".

Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer / Jacek Turczyk / PAP

Schetyna: Panie Kaczyński, musicie to wiedzieć: przegracie kolejne wybory

Dziś możemy powiedzieć: jesteśmy zjednoczeni, tworzymy tutaj wspólnotę. To nie jest formalne zjednoczenie, to jest zjednoczenie programowe, to jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, byśmy mogli dać Polakom nadzieję. Wydaje mi się, że to nas połączyło; dziesiątki spotkań i rozmów znalazły dziś tu, na Mazowszu, dobry finał - powiedział Schetyna.

Podkreślił, że obecny rok jest szczególny - ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i na zbliżające się wybory samorządowe. To musi być dla nas rok wyborczego zwycięstwa; gorąco w to wierzę, że wspólnie to osiągniemy - podkreślił.



Zaznaczył jednocześnie, że bardzo ważne jest, by do tego czasu Platforma i Nowoczesna "współpracując ze sobą, nie pozwoliły na łamanie demokracji". Nasze plany, efekt naszej pracy, wywołał wielką frustrację u (Jarosława) Kaczyńskiego i PiS, bo nieprzypadkowo w ubiegłym tygodniu rozpoczął się sezon polowania na polityków opozycji - podkreślił lider PO.



Mówił, że obecnie zatrzymano posła PO Stanisława Gawłowskiego i uchylono immunitet posłance Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz, a senatorowi PiS Stanisławowi Kogutowi - nie. To hańba i wstyd - ocenił. Dodał, że jego zdaniem "ta reakcja PiS" jest spóźniona.



To już jest za późno panie Kaczyński, bo Polacy już was poznali, zobaczyli, jacy jesteście naprawdę i naprawdę musicie to wiedzieć: przegracie kolejne wybory - powiedział Schetyna.

PO i N wystartują w wyborach do sejmików jako „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - pod taką nazwą PO i Nowoczesna wystartują wspólnie w wyborach samorządowych do sejmików województw - poinformowali liderzy obu ugrupowań.



Lider mazowieckiej Platformy Andrzej Halicki powiedział podczas wspólnej konwencji PO i Nowoczesnej w Warszawie, że koalicja obu ugrupowań ma charakter ogólnopolski, a w sobotę "konkretyzuje się w pierwszym regionie".



To dla nas bardzo ważne, ale myślę, że także dosyć symboliczne, bo - jak pamiętamy - w 2006 roku zwycięska, wieloletnia seria zaczęła się w Warszawie, a konkretnie na tej sali: pierwsze bardzo spektakularne zwycięstwo Hanny Gronkiewicz-Waltz. Warto o tym pamiętać, bo teraz pójdziemy tą samą drogą - mówił poseł PO.



Przekonywał, że Platforma i Nowoczesna mają "przepis na zwycięstwo". To - jak wskazał - formuła koalicyjnego startu, obejmująca wspólne listy i wspólnych kandydatów. Niektórzy mówią, że najtrwalsze małżeństwa są z rozsądku - żartował Halicki.



Liderka mazowieckich struktur Nowoczesnej, posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreślała, że obie partie wchodzą dziś na zupełnie nową drogę. Dzisiejszy dzień to jest początek nowej drogi dwóch głównych sił opozycyjnych do dobrego wyniku w wyborach samorządowych w całym kraju. Razem w wyborach samorządowych możemy naprawdę zdziałać dużo więcej - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

