W tym roku aukcji Pride of Poland nie będzie. Stadnina w Janowie Podlaskim ogłosiła program swojej letniej aukcji koni arabskich. Tym razem święto miłośników polskich "arabów" ma się nazywać "Janów Podlaski Auction & Summer Arabian Horse Sale", czyli "Letnia aukcja i sprzedaż koni arabskich z Janowa". Zmian jest więcej.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Staniszewski / RMF FM

W nazwie nowej imprezy pojawił się podtytuł "konie arabskie ze stadnin państwowych". To może oznaczać, że swoich zwierząt nie będą mogli zgłaszać właściciele prywatnych stadnin.

Z naszych ustaleń wynika, że konie z prywatnych stadnin trafią tylko do tzw. Summer Sale, a nie głównej aukcji imprezy. Nowości dotyczą też widzów. W dwudniowej imprezie będą mogli wziąć udział tylko goście VIP, którzy dostaną zaproszenie od organizatorów i osoby, które wpłaciły wadium, by wziąć udział w aukcji. Publiczność, która do tej pory mogła obserwować sprzedaż koni i podziwiać sławnych i bogatych gości z całego świata, w Janowie pojawi się tylko 12 sierpnia, podczas dnia otwartego.



Potwierdzają się też wcześniej informacje RMF FM o przygotowaniu specjalnych pokazów koni arabskich w Warszawie. Impreza "Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich", która zacznie się 10 sierpnia, odbędzie się na Torze Służewiec.



