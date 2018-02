Komisja Europejska ma wątpliwości co do sensowności budowania ogrodzenia wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą jako sposobu walki z afrykańskim pomorem świń (ASF) – ustaliła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował w Brukseli, że projekt ustawy ws. płotu na wschodniej granicy Polski jest na ukończeniu, a koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 150 mln złotych.

