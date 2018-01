Zwiększenie do 150 metrów odległości obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować, od zabudowań mieszkalnych czy możliwość wyłączenia swojej nieruchomości z polowań bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego - to dwie z rekomendacji Ministerstwa Środowiska do noweli Prawa łowieckiego.

