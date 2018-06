Na utrudnienia w ruchu napotkają podróżujący drogą ekspresową S8 w kierunku Wrocławia na węźle Wieluń (Łódzkie). W tym miejscu doszło do wypadku z udziałem samochodu Żandarmerii Wojskowej z ciężarowym. Ruch odbywa się jednym pasem.

Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 7.30 na jezdni w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Wieluń.

Doszło do kolizji samochodu Żandarmerii Wojskowej z pojazdem ciężarowym. W wypadku nikt nie został ranny - przekazał.

Początkowo zablokowane były oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Obecnie przejezdny jest lewy pas. Zdaniem drogowców utrudnienia od w. Wieluń do granic woj. łódzkiego mogą potrwać ok. 3 godzin.

(j.)