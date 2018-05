​Szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, która wczoraj po południu utonęła w Odrze. Policja szuka świadków, którzy widzieli, kto wepchnął do rzeki dwie kobiety.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rejonie Mostu Kolejowego. Policjanci przesłuchują świadków zdarzenia.

Funkcjonariusze poszukują osób, które wczoraj koło godz. 17:00 spacerowały bulwarem w rejonie Mostu Kolejowego i mogły widzieć mężczyznę, który miał wepchnąć do wody dwie idące nabrzeżem kobiety.

Do tej pory nie udało się go zatrzymać. Funkcjonariusze szukają tez nagrań z monitoringu, które pokazywałyby co zdarzyło się wczoraj nad Odrą.

Prokuratura będzie chciała przesłuchać 35-latkę, którą udało się uratować z wody. Kobieta jest w szpitalu i na razie nie wiadomo kiedy jej przesłuchanie będzie możliwe.

(ph)