Interwencja policji w Szczecinie. Z Odry wyciągnięto dwie kobiety. Jedna z nich była reanimowana, jednak nie udało się jej uratować.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do zdarzenia doszło w rejonie Mostu Kolejowego. Po godz. 17 obie kobiety wpadły do Odry. Na pomoc ruszyły służby. 35-latkę szybko wyciągnięto i zawieziono do szpitala. Jest przytomna i jej stan jest dobry.

Druga kobieta została wyłowiona po kilkunastu minutach. Po godzinnej reanimacji lekarz stwierdził jej zgon.

Funkcjonariusze ustalają, jak kobiety znalazły się w rzece. Według relacji świadków mogły zostać zepchnięte z bulwaru przez mężczyznę, który następnie uciekł.