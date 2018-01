Co najmniej 14 razy jednego dnia oszust próbował wyłudzić pieniądze od seniorów w Sopocie metodą "na policjanta". Na szczęście bezskutecznie. Prawdziwi funkcjonariusze już wyjaśniają sprawę.

Co najmniej 14 razy oszust próbował wczoraj wyłudzić pieniądze od seniorów w Sopocie metodą na policjanta. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Wczoraj mężczyzna podający się za policjanta dzwonił do starszych mieszkańców Sopotu i wmawiał im, że grupa oszustów ma duplikat dowodu osobistego seniora.

Oszuści chcą wziąć na niego kredyt w banku, lub wypłacić pieniądze z konta. Informował, że pieniądze w banku są zagrożone.



Jedna z seniorek osobiście weryfikowała informacje w swoim banku. Kiedy się nie potwierdziły powiadomiła policję. W innych przypadkach zrobili to bliscy starszych osób.



Oszust namawiał również seniorów, żeby same potwierdziły na policji informacje, które im przedstawiał. Zachęcał by starsza osoba - nie rozłączając się - zadzwoniła pod numer 997 i sprawdziła jego wiarygodność.



Policja przypomina, że wykonanie takiego połączenia nie jest możliwe bez rozłączenia trwającej rozmowy. Ostrzega, także że może dojść do kolejnych prób takich wyłudzeń i przypomina, że nigdy nie dzwoni do mieszkańców z informacjami tego typu.



W żadnym ze zgłoszonych wczoraj przypadków - oszustwo - nie było skuteczne.



