Kierowca zginął po uderzeniu w daniela, który wybiegł z lasu na wysokości Jarogniewic w woj. wielkopolskim. Zwierzę wpadło do auta przez przednią szybę. "Mężczyzna, który jechał w kierunku Leszna uderzył w przebiegającego daniela. Zwierzę wpadło do wnętrza pojazdu. W wyniku tego nieszczęśliwego zdarzenia, kierowca zginął na miejscu" - poinformował Radosław Nowak z policji w Kościanie. Daniel rozbił przednią szybę samochodu i uderzył w kierowcę. Samochód zjechał do rowu i uderzył w drzewa.

