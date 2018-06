SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach nie wstrzyma od czwartku przyjmowania pacjentów. Wcześniejsza decyzja wynikała z zagrożenia epidemiologicznego odrą. "Otrzymaliśmy zapewnienie, że mniej pracowników zostanie objętych kwarantanną" - powiedziała rzecznik szpitala Anna Mazur-Kałuża.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach podjął w środę decyzję, że 27 pracowników WSZ w Kielcach musi przerwać pracę i poddać się izolacji domowej. W tej grupie są pielęgniarki i pielęgniarz z różnych oddziałów naszego szpitala. W ostatnich dniach mieli kontakt z osobą chorą na odrę. Dlatego służby sanitarne uznały, że mogli zarazić się tym wirusem. Nasi pracownicy zostali objęci kwarantanną do 7 lipca - poinformowała Anna Mazur-Kałuża.



Rzeczniczka dodała, że kolejnych kilkudziesięciu pracowników lecznicy otrzymało telefonicznie informację, iż także muszą się poddać izolacji domowej. Mieli także kontakt z osobą chorą na odrę. Z naszych informacji wynika, że w tej grupie jest wielu pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ta kwarantanna ma dotyczyć zarówno lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, jak i personelu pomocniczego - powiedziała Mazur-Kałuża.



W szpitalu powołano sztab kryzysowy. Na jego czele stanął dyrektor lecznicy Andrzej Domański, który podjął decyzję, że od godz. 7 w czwartek SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym wstrzymuje przyjmowanie pacjentów.

Nie jesteśmy w stanie w tym momencie zapewnić wymaganej przepisami NFZ obsady kadrowej na SOR-ze. Co prawda kwarantanna dotyczy także pracowników innych oddziałów, ale tam na dzisiaj nie ma zagrożenia związanego z brakiem obstawy kadrowej. Dlatego podjęto decyzję dotyczącą tylko SOR-u. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i w zależności od rozwoju wypadków będziemy podejmowali dalsze kroki - mówiła Mazur-Kałuża.



Po ogłoszeniu decyzji przez sztab kryzysowy szpitala odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli udział m.in. wojewódzki i powiatowy inspektorzy sanitarni oraz wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii. Podjęliśmy decyzję, że pracowników szpitala, którzy nam udowodnią, że byli szczepieni, przywrócimy do pracy. Uznamy w takim przypadku, że te osoby powinny być odporne na tę chorobą i nie powinny zachorować - powiedziała Grażyna Majewska, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach.



Po tym posiedzeniu otrzymaliśmy ustną deklarację, że mniejsza liczba pracowników zostanie objęta kwarantanną. W świetle powyższej obietnicy dyrektor szpitala uznał, że nie ma zagrożenia dotyczącego braku obsady na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W związku z tym w najbliższych godzinach nie będzie wprowadzonej przerwy w udzielaniu świadczeń na tym oddziale - zapewniła Mazur-Kałuża.



(nm)