Przejezdna jest już autostrada A2 w stronę Warszawy między węzłami Łódź-Północ i Łowicz (Łódzkie). W tym miejscu zderzyły się cztery auta, w czego wyniku zostały poszkodowane trzy osoby.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Trasa w stronę stolicy na wysokości miejscowości Nowostawy Dolne była całkowicie zablokowana przez ponad trzy godziny, przez co w okolicach Łodzi tworzyły się duże korki. Jak poinformował dyżurny ruchu z łódzkiego oddziału Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, utrudnienia skończyły się ok. godz. 18.



W niedzielę przed godz. 15 na 369. kilometrze autostrady A2 niedzielę zderzyły się cztery auta. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby.



31-letni kierujący skodą octavia z nieustalonych przyczyn zjechał na prawy pas i uderzył w nissana juke, który zderzył się następnie z mazdą 5 i volkswagenem passatem. Do szpitala trafiły osoby podróżujące nissanem i mazdą - poinformował nadkom. Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.