Kancelaria premiera udostępniła w mediach społecznościowych film z wypowiedzią 90-letniej Lucyny Adamkiewicz, b. żołnierz AK, więzionej w obozach Auschwitz-Birkenau i Mauthausen-Gusen. Kobieta w nagraniu mówi, że nie mogła uwierzyć, jak usłyszała o "polskich obozach".

Film "Testimony of truth" zawiera napisy z tłumaczeniem jej słów na język angielski.

Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to polskie obozy. Obozy są niemieckie. Gdybym mogła bić się o prawdę, to bym wyszła z laską, bo chodzę już o lasce - mówi w filmie Lucyna Adamkiewicz. To, co działo się w Auschwitz powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi na świecie; taka rzecz nie powinna się powtórzyć - dodaje.



Opublikowany w serwisie YouTube i na Twitterze KPRM klip opatrzony został hashtagiem #GermanDeathCamps.

(m)