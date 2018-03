Do końca przyszłego tygodnia do Polski powinna wrócić większość bocianów, które na zimę opuściły Polskę. To najnowsze przewidywania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - które monitoruje trasy wracających ptaków - dzięki nadajnikom GPS.

Bociani "zwiadowca" w Żywkowie /Piotr Bułakowski /RMF FM

REKLAMA