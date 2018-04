Jedna osoba została zatrzymana w związku z włamaniem do magazynu prywatnej firmy handlującej bronią w Wielkopolsce - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Wczoraj z lotniczego hangaru w Debrznie koło Złotowa, wynajmowanego w charakterze magazynu, zginęło kilkadziesiąt pistoletów maszynowych z amunicją oraz granaty.

Zatrzymany to jeden z pracowników firmy handlującej uzbrojeniem i amunicją. Na razie policjanci wyjaśniają, czy mężczyzna brał udział we włamaniu, natomiast zatrzymano go, bo w jego mieszkaniu znaleziono sprzęt wojskowy, którego nie powinien mieć.

To nie jest najpewniej nasz sprawca, a znaleziony sprzęt to nie ten, który zginął podczas włamania - usłyszałem od policjantów, którzy - oprócz mieszkania zatrzymanego - przeszukali także jego garaż.

W poszukiwania sprawców włamania zaangażowanych jest kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, w akcję włączyli się także eksperci CBŚP.

W okradzionym magazynie wciąż prowadzone są oględziny, trwa też szczegółowe sprawdzanie, co zginęło. Policja, jak na razie, nie podała informacji na ten temat.

(ph)