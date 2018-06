2 miliardy złotych - takie oszczędności w systemie ochrony zdrowia może przynieść wprowadzanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Tak w rozmowie z reporterem RMF FM przekonuje prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Projekt ustawy resortu zdrowia zakłada, że karty - najpóźniej za 2 lata - ma wydawać NFZ.

Plastikowa karta - z naszymi danymi i chipem do zapisywania danych - ma przede wszystkim potwierdzać, że pacjent był u lekarza, i że wykonano konkretne badania lub procedury.

Zdaniem prezesa NFZ, wyeliminuje to sytuacje, że pacjent był leczony na jedno schorzenia, ale faktura od NFZ zawiera kilka procedur i badań.



Prezes Andrzej Jacyna dodaje, że tam gdzie wprowadzono karty oszczędności sięgnęły 3 procent wydatków na leczenie - w przypadku Polski byłyby to 2-3 miliardy złotych.



Tyle, że koszty wprowadzenia karty to 0,5 miliarda złotych w 10 lat z budżetu NFZ, co spotyka się z krytyką opozycji.



Może przyspieszą elektroniczny dowód na tyle, że nie będzie trzeba wkładać po drodze tej protezy, i wydatkować na nią 05 miliarda złotych - mówi Ewa Kopacz.

W ustawie rzeczywiście zapisano, że Karta Ubezpieczenia jest przewidziana w okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia nowego e-dowodu.

(ph)