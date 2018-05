Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. postawił 48-letniemu mężczyźnie cztery zarzuty. Policjantom i członkom rodziny podejrzany groził pozbawieniem życia przy pomocy piły łańcuchowej.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Prokurator zarzucił podejrzanemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego dopuszczenie się czynnej napaści na wykonujących czynności służbowe policjantów, a także naruszenie nietykalności cielesnej i kierowanie gróźb karalnych na szkodę członków najbliższej rodziny - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Prokurator zarzucił mężczyźnie, że 5 maja wywołał awanturę domową, w trakcie której bił po głowach żonę i teściową. Groził, że zabije kobiety i małoletnią pasierbicę - powiedział prokurator Meler.



Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci z Ostrowa Wlkp., mężczyzna groził im użyciem trzymanej w ręku siekiery.



Następnie podejrzany uruchomił piłę łańcuchową do cięcia drewna i trzymając ją w rękach, zaczął dynamicznie zbliżać się do funkcjonariuszy, zwiększając przy tym obroty urządzenia - poinformował rzecznik. Dodał, że dopiero groźba użycia przez policjantów broni palnej skłoniła awanturnika do odstąpienia od napaści.



48-latek nie ustosunkował się oskarżeń. Ograniczył się do stwierdzenia, "że było tak, jak napisano w zarzutach". Grozi mu do 10 lat więzienia. Decyzją sądu trafił do aresztu na dwa miesiące.