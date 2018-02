Projekt ustawy, której sprzeciwia się szef klubu PiS, zostanie skierowany do prac w rządzie. Chodzi o flagowy projekt wicepremiera Jarosława Gowina "Konstytucja dla nauki", wprowadzający zmiany w funkcjonowaniu uczelni i szkół wyższych. "Jest nie do przyjęcia" - mówił o tej propozycji szef klubu PiS Ryszard Terlecki, sugerując nawet, że ustawa została napisana za pieniądze przez jakąś zewnętrzną firmę. Gowin zapewnia, że nad ustawą pracowało - jak to ujął - siedmiu najlepszych urzędników ministerstwa. Mówił o nich nawet "siedmiu wspaniałych".

/Paweł Supernak /PAP

