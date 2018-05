Wrocławski Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie prokuratury na zastosowanie tzw. aresztu kaucyjnego wobec b. wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza Jakuba R. Oznacza to, że nie będzie on mógł wyjść z aresztu po wpłaceniu kaucji. Jakub R. to jeden z główny podejrzanych w śledztwie dot. warszawskich reprywatyzacji.

Sąd zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji w ten sposób, że uchylił zastrzeżenie o zmianie tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R. na poręczenie majątkowe - poinformował prokurator Krzysztof Sztur z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Oznacza to, że Jakub R. pozostanie w areszcie co najmniej do lipca.

W połowie kwietnia Sąd Apelacyjny przedłużył na 3 miesiące areszt dla Jakuba R. Jest on jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym warszawskich reprywatyzacji. Sąd zastrzegł jednak, że będzie mógł go opuścić, jeśli do 20 maja wpłaci 2 mln zł kaucji. Tę decyzję zaskarżyła prokuratura, a sąd na jej wniosek wstrzymał postanowienie o zastosowaniu tzw. aresztu kaucyjnego do czas rozpatrzenia zażalenia na zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Dziś sąd zdecydował, że R. nie opuści aresztu po wpłaceniu kaucji.



Jakub R. w latach 2006-2013 był wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) stołecznego ratusza. W końcu stycznia 2017 r. został zatrzymany przez CBA w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Jakub R. usłyszał zarzuty m.in. przyjęcia ponad 30 milionów złotych między innymi w związku z nieuczciwą reprywatyzacją działki na Placu Defilad, tuż przy Pałacu Kultury i Nauki.



R. przebywa w areszcie od lutego ubiegłego roku.

(mpw)