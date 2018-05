Już w najbliższy piątek (18 maja) miasto Poznań wypełnią kolorowe tłumy entuzjastów sportów górskich i aktywności na świeżym powietrzu. Bogaty program festiwalu GETAWAY zapewni moc wrażeń podczas trwającego trzy dni święta outdoorowego. Spotkania z ciekawymi gośćmi, warsztaty sportowe, filmy oraz możliwość sprawdzenia swoich sił w różnych dyscyplinach pod okiem doświadczonych instruktorów. Biwak w centrum miasta i świetna okazja do spotkania w gronie prawdziwych pasjonatów. W najbliższy weekend rozpoczyna się GETAWAY – pierwszy w Polsce festiwal outdoorowy.

foto. materiały prasowe /

Natura stworzyła dla nas godne podziwu przestrzenie. Jednak to ludzie realizujący swoje pasje w tych outdoorowych obszarach, tworzą historie, których warto posłuchać. Wśród gości festiwalu GETAWAY takich osób jest wiele, m.in.: Krzysztof Wielicki - jeden z najbardziej wybitnych polskich himalaistów, kierownik Narodowej Wyprawy Zimowej na K2, Piotr Pustelnik - alpinista i himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, Katarzyna Biernacka - fotografka, grotołazka, Sebastian Kawa - jedyny człowiek na świecie, który przeleciał szybowcem nad Himalajami, Kamila Kielar - podróżniczka, dziennikarka, fotografka, Janusz Gołąb - himalaista, pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięcznika Gaszerbrum I, Wojciech Grzesiok - wspinacz, biegacz ultra, podróżnik, Marcin Tomaszewski - członek Kadry Narodowej Polski w alpinizmie wysokogórskim, Grupa Akrobacyjna "Żelazny" - lotnicza grupa akrobacyjna oraz Krzysztof Starnawski - jeden z najlepszych nurków na świecie, rekordzista świata.

GETAWAY to również kino outdoorowe i podróżnicze. Wśród tytułów znajdziemy uznane i uhonorowane nagrodami w Polsce i na świecie produkcje, takie jak m.in.: "Mama" w reż. Wojciecha Kozakiewicza, "Last Honey Hunter" w reż. Bena Knighta, "Huayhuash" w reż. Joey’a Schuslera, "Maidentrip" w reż. Jilliana Schlesingera, "Dodo’s Delight" w reż. Seana Villanueva-O’Driscolla, Josha Lowella, Nicka Rosena, Petera Mortimera, "Into Twin Galaxies" w reż. Jochena Schmolla czy "Denali’s Raven" w reż. Renana Ozturka.

GETAWAY to jednak nie tylko prelekcje i filmy. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję spróbować na własnej skórze licznych aktywności w outdoorowej przestrzeni Poznania. W programie znajdują się m.in. warsztaty wspinaczkowe i technik jaskiniowych, medycyny podróży, fotografii outdoorowej oraz montażu filmów outdoorowych. Będzie można także spróbować swoich sił podczas spływu kajakowego Wartą, biegu na orientację, jogi na SUPach oraz zasmakować noclegu pod gołym niebem, na jedynym w swoim rodzaju campingu w centrum Poznania. Nie zabraknie również aktywności dla najmłodszych - organizatorzy zaplanowali dla dzieci festiwalowe przedszkole oraz liczne warsztaty. GETAWAY to również strefa EXPO, w ramach której będzie można zaopatrzyć się w najnowszy sprzęt outdoorowy na kolejne wspaniałe przygody.

"Inspirująco o outdoorze i w outdoorze" - to motto GETAWAY, pierwszej edycji festiwalu outdoorowego, który odbędzie się w dniach od 18 do 20 maja w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. GETAWAY to jedyne takie wydarzenie w Polsce, nie może Was tam zabraknąć!

Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie: getawayfestival.pl oraz facebookowym profilu.