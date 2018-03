Sąd w Gdańsku uznał Annę Kołakowską - radną klubu PiS w gdańskiej radzie miasta - winną znieważenia posła na sejm RP. Chodzi o kontrowersyjny wpis odnoszący się do posłanki PO Agnieszki Pomaskiej. "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" - napisała Kołakowska. Posłanka wniosła do sądu tak zwany subsydiarny akt oskarżenia. Wcześniej prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie.

Gdańska radna PiS Anna Kołakowska /Dominik Kulaszewicz /PAP

REKLAMA