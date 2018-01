U​żyto wobec mnie służb w celach politycznych; działanie prokuratorów i CBA wobec mnie to miał być prezent dla drugiej osoby w PiS, jaką jest Joachim Brudziński - oświadczył przewodniczący zachodniopomorskiej PO poseł Stanisław Gawłowski. Gawłowski na briefingu prasowym w Sejmie podkreślił, że minęły ponad dwa tygodnie od czasu, jak przeszukano jego dom. Jak zaznaczył, w tym czasie nic nie zadziało w jego sprawie - nie postawiono mu zarzutów, a on sam nic nie wie o dalszych działaniach służb w jego sprawie. Ani razu nie interweniowałem w sprawie posła PO Stanisława Gawłowskiego, ani nie rozmawiałem o tej sprawie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, przedstawicielami prokuratury ani służb; mówię to z pełną odpowiedzialnością - oświadczył wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS).

Stanisław Gawłowski / Marcin Bielecki / PAP

Gawłowski: To miał być prezent dla "drugiej osoby w PiS", jest nią Joachim Brudziński

To miał być prezent dla jednego człowieka, drugiej osoby w PiS, jest nim Joachim Brudziński. On nigdy nie wygrał na Pomorzu Zachodnim, stąd ta brutalna akcja, która sprowadza się wyłącznie do bardzo ostrego ataku - ocenił Gawłowski. Ta akcja ma tylko i wyłącznie charakter polityczny, do walki politycznej użyto służb - oświadczył poseł PO.

Gawłowskiego na konferencji wsparła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). Podkreśliła, że PO zwracała się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o informację ws. działań służb podjętych wobec Gawłowskiego.



Żądam od marszałka Marka Kuchcińskiego pilnego zwołania Prezydium Sejmu, żeby przedstawił nam informacje, jeżeli takie posiada, czy został zawiadomiony o tym, że takie działania wobec posła na Sejm zostaną podjęte i dlaczego tej wiedzy nie przedstawił Prezydium Sejmu. Żądamy żeby pan marszałek w trybie pilnym ustosunkował się do naszej prośby i przedstawił swoją wiedzę na ten temat - powiedziała Kidawa-Błońska.



Zaznaczyła, że "także marszałek Sejmu odpowiada za działania podejmowane w stosunku do posłów".



W grudniu zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy CBA, przeszukali mieszkanie Gawłowskiego. Miało ono mieć związek z podejrzeniem przyjęcia łapówek.

Brudziński: Nigdy nie interweniowałem w sprawie Gawłowskiego

Ani razu nie interweniowałem w sprawie posła PO Stanisława Gawłowskiego, ani nie rozmawiałem o tej sprawie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, przedstawicielami prokuratury ani służb; mówię to z pełną odpowiedzialnością - oświadczył wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS).



Szef klubu Platformy Sławomir Neumann pytał wicemarszałka Sejmu o to, ile razy rozmawiał o sprawie Gawłowskiego z Ziobrą lub dowiadywał się o nią u prokuratury, czy służb specjalnych.



Padło pytanie ze strony pana posła Neumanna, ile razy w tej sprawie interweniowałem, rozmawiałem czy to z panem ministrem Ziobro, czy z przedstawicielami służb. Otóż odpowiadam: ani razu. Mówię to z pełną odpowiedzialnością - oświadczył Brudziński.

Grzegrzółka: Wniosek o uchylenie immunitetu Gawłowskiemu trafi do sejmowej komisji

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu jest opiniowany przez służby prawne Kancelarii Sejmu; jeszcze w czwartek etap ten zostanie zakończony i dokument trafi do sejmowej komisji regulaminowej oraz do samego posła PO - poinformował dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.



Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu odniósł się w ten sposób do wcześniejszego briefingu PO, na którym posłowie tego klubu wezwali marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do przedstawienia informacji dotyczących działań podejmowanych wobec Gawłowskiego i wyjaśnienia, dlaczego nie przekazał dotąd swojej wiedzy prezydium Sejmu.



Sam Gawłowski podkreślił, że od czasu przeszukania jego domu "minęły ponad dwa tygodnie", a jednocześnie w tym czasie nic nie zadziało w jego sprawie - nie postawiono mu zarzutów, a on sam nic nie wie o dalszych działaniach służb w jego sprawie.



Posłowie PO wskazali jednocześnie, że "także marszałek Sejmu odpowiada za działania podejmowane w stosunku do posłów".



"Wniosek o uchylenie immunitetu pos. S.Gawłowskiemu jest opiniowany przez służby prawne Kancelarii Sejmu (dziś ten etap zostanie zakończony). Teraz dokument trafi do Komisji Regulaminowej i jednocześnie do posła, którego wniosek dotyczy" - napisał na Twitterze Grzegrzółka.

(ph)