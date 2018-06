CBŚP rozbiło grupę, która zajmowała się produkcją i sprzedażą metamfetaminy. Gang działał w okolicach Bogatyni na Dolnym Śląsku. Grupa miał wprowadzić do obrotu 10 kg narkotyków o szacunkowej wartości 1 mln zł. Zatrzymano 8 osób.

Łącznie w tej sprawie jest już 23 podejrzanych. Z ustaleń policjantów z CBŚP z Wydziału w Jeleniej Górze Zarządu we Wrocławiu wynika, że członkowie grupy mogli produkować oraz wprowadzać do obrotu metamfetaminę od 2015 roku do lutego 2018 roku. Narkotyki wytwarzane w okolicach Bogatyni rozprowadzano na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego, a nawet trafiały do Niemiec. Jak ustalono grupa wprowadziła do obrotu około 10 kilogramów narkotyków, wartych ponad milion złotych.

Laboratorium w Bogatyni / foto. CBŚP / Materiały prasowe

Policjanci likwidując linię technologiczną służącą do produkcji metamfetaminy, złapali także "chemika". Zatrzymane osoby próbowały pozbyć się dowodów, wyrzucając je przez okno. W akcji policjantów CBŚP wsparli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.

Pomieszczenie, w którym produkowano narkotyki / foto. CBŚP / Materiały prasowe

Zatrzymanym postawiono w Prokuraturze Krajowej we Wrocławiu zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwóm osobom kierowanie tą grupą, a także produkcji narkotyków oraz uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych.

Film z zatrzymania CBŚP /Materiały prasowe



Policjanci CBŚP podkreślają, że nie są to ostatnie działania w tym rejonie. Do tej pory w Bogatyni i jej okolicach zlikwidowano pięć laboratoriów metamfetaminy. Osoby, które były wcześniej zatrzymane w większości zostały tymczasowo aresztowane.

(mch)